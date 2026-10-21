La strada statale 107 è chiusa al traffico a causa delle intense precipitazioni che dalla notte stanno interessando il territorio crotonese. Numerose autovetture sono rimaste in panne lungo il tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre del Comando provinciale di Crotone sono impegnate dalla notte nelle operazioni di soccorso agli automobilisti rimasti in difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche.

Sul posto sono presenti anche il personale Anas e la Polizia stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività di competenza. La chiusura della statale è stata disposta per consentire le operazioni necessarie in condizioni di sicurezza. La situazione è legata alle forti piogge che stanno interessando la zona.