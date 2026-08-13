Allerta gialla su tutto il territorio calabrese per il possibile arrivo di temporali localmente intensi, in grado di evolvere anche in nubifragi persistenti e provocare conseguenze rilevanti. È quanto stabilisce il messaggio di allertamento unificato numero 253, diffuso alle 12 di giovedì 13 agosto 2026 dalla Protezione civile regionale e dal Centro funzionale multirischi dell’Arpacal.

L’avviso riguarda tutte le otto zone di allertamento della Calabria ed è valido dalle 12 alle 24 di oggi, giovedì 13 agosto, e per l’intera giornata di domani, venerdì 14 agosto.

Per entrambi i giorni è stato disposto il livello giallo per criticità idrogeologica legata ai temporali e per criticità idrogeologica. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad adottare almeno la fase operativa di attenzione, ferme restando eventuali misure già attivate a seguito del superamento delle soglie.

Temporali intensi sui rilievi e possibili sconfinamenti lungo il Tirreno

Nel corso delle ore centrali di oggi, i fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi soprattutto sui rilievi e nelle aree immediatamente vicine. Secondo il bollettino, non sono esclusi episodi localmente intensi e sconfinamenti verso la costa tirrenica centrosettentrionale.

Le temperature resteranno elevate, anche se i valori massimi sono previsti in diminuzione.

Anche nella giornata di venerdì 14 agosto potranno verificarsi temporali di calore in prossimità dei rilievi durante le ore centrali. Il caldo continuerà a interessare la regione, ma con temperature minime in calo.

Possibili nubifragi e danni localizzati

Lo scenario associato all’allerta gialla contempla la possibilità di fenomeni temporaleschi capaci di evolvere in nubifragi, anche persistenti, con effetti rilevanti sul territorio.