L’avviso interessa tutte le zone della regione il 13 e 14 agosto. Temperature ancora elevate, ma valori massimi in diminuzione

Allerta gialla su tutto il territorio calabrese per il possibile arrivo di temporali localmente intensi, in grado di evolvere anche in nubifragi persistenti e provocare conseguenze rilevanti. È quanto stabilisce il messaggio di allertamento unificato numero 253, diffuso alle 12 di giovedì 13 agosto 2026 dalla Protezione civile regionale e dal Centro funzionale multirischi dell’Arpacal.

L’avviso riguarda tutte le otto zone di allertamento della Calabria ed è valido dalle 12 alle 24 di oggi, giovedì 13 agosto, e per l’intera giornata di domani, venerdì 14 agosto.

Per entrambi i giorni è stato disposto il livello giallo per criticità idrogeologica legata ai temporali e per criticità idrogeologica. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad adottare almeno la fase operativa di attenzione, ferme restando eventuali misure già attivate a seguito del superamento delle soglie.

Temporali intensi sui rilievi e possibili sconfinamenti lungo il Tirreno

Nel corso delle ore centrali di oggi, i fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi soprattutto sui rilievi e nelle aree immediatamente vicine. Secondo il bollettino, non sono esclusi episodi localmente intensi e sconfinamenti verso la costa tirrenica centrosettentrionale.

Le temperature resteranno elevate, anche se i valori massimi sono previsti in diminuzione.

Anche nella giornata di venerdì 14 agosto potranno verificarsi temporali di calore in prossimità dei rilievi durante le ore centrali. Il caldo continuerà a interessare la regione, ma con temperature minime in calo.

Possibili nubifragi e danni localizzati

Lo scenario associato all’allerta gialla contempla la possibilità di fenomeni temporaleschi capaci di evolvere in nubifragi, anche persistenti, con effetti rilevanti sul territorio.