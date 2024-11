Il sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo, blinda Pannaconi a seguito dei casi covid registrati nella frazione. Nelle ultime ore, in particolare, era emersa la positività al virus di altri quattro bambini. Da qui un’ordinanza stringente per evitare ulteriori forme di contagio. Il provvedimento entrato in vigore nella giornata odierna durerà fino al 19 giugno.

L'ordinanza del sindaco

«Dopo una giornata passata a confrontarmi con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp – evidenzia il primo cittadino - siamo arrivati alla conclusione che vanno adottati provvedimenti ancora più stringenti, in quanto il contagio a Pannaconi non è circoscritto ed il momento che stiamo vivendo, richiede accorgimenti ancora più restrittivi, seri ed immediati al fine di evitare situazioni ancora più gravi».

Nel dettaglio, l’atto prevede:

la chiusura dei cimiteri

la sospensione di tutte le funzioni religiose (inclusi i funerali e le messe)

la chiusura degli esercizi commerciali e di servizi, (bar, pasticceria, fiorai) anche da asporto

(bar, pasticceria, fiorai) anche da asporto la limitazione di ogni forma di attività motoria, anche all’aperto ed anche in forma individuale

la chiusura della Scuola dell'infanzia di Pannaconi fino a fine anno scolastico.

«Mi aspetto da tutta la comunità di Pannaconi – conclude il sindaco - la maturità ed il buon senso, che ha sempre dimostrato nei momenti più difficili».