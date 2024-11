Tutte le operazioni sono in svolgimento sotto il consueto coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria. Alcune persone recuperate in mare dalla Guardia Costiera

Due sbarchi spontanei nell’arco di poche ore si sono susseguiti sul litorale ionico reggino. Il primo sulla spiaggia di Capo Spartivento e il secondo, poco più di trenta chilometri risalendo la costa, a Bianco. I primi ad arrivare sono stati 26 uomini, di cui dieci minori non accompagnati. Trasferiti presso il campo sportivo di Palizzi per la prima accoglienza, sono in attesa di essere trasferiti nelle strutture.

A Bianco invece sono arrivati 45 migranti, condotti in prima istanza presso la sala del Consiglio Comunale della Città ionica. Tutte le operazioni sono in svolgimento sotto il consueto coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria. La Guardia Costiera ha dovuto anche procedere con il recupero in acqua di alcuni di loro, giunti quindi particolarmente infreddoliti. Altre 800 persone, tra ieri e oggi, sono invece giunte nel Crotonese.