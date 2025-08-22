L'uomo era legatissimo alla figlia ed era malato da tempo. Negli stessi minuti la città dell'isola Dino apprendeva della morte di Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco, rimasto coinvolto in un incidente stradale

Quella di oggi, per Praia a Mare , è una giornata da dimenticare. L'amministrazione comunale è sta colpita da due lutti, a distanza di pochi minuti uno dall'altro. Dapprima, intorno alle 18.30 si è diffusa la voce della tragica morte di Andrea De Lorenzo, 46 ​​anni, fratello del sindaco Antonino De Lorenzo , rimasto coinvolto in un incidente stradale sul lungomare Sirimarco intorno all’ora di pranzo. Negli stessi minuti, la consigliera comunale con delega alla Cultura, Isabella Bencardino , ha annunciato la morte dell'adorato papà Michele , a cui era legatissima.

«Ciao papà, ti vogliamo ricordare così», ha scritto la consigliera sui social, a corredo di una foto che ritrae il genitore davanti alla torta del suo ultimo compleanno. L'uomo aveva era malato da tempo.