Il fenomeno si è sviluppato nelle acque del Tirreno ed è stato ben visibile dalla terraferma. Al momento non risultano segnalazioni di danni

Una tromba marina è stata avvistata nelle acque antistanti Amantea, lungo la costa tirrenica cosentina. Il vortice, ben visibile dalla terraferma, è stato immortalato da un residente che ha fornito alla nostra redazione un video del fenomeno.

La colonna d'aria e acqua si è sviluppata sul mare, assumendo la caratteristica forma a imbuto e collegando visivamente la superficie marina con le nubi sovrastanti. Al momento non risultano segnalazioni di danni né conseguenze sulla terraferma. La tromba marina, per le sue dimensioni e la posizione al largo, è stata visibile anche da Nocera Terinese e Falerna, lungo il litorale catanzarese.

Il fenomeno si è verificato in una fase caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica sulla Calabria. La tromba marina è un vortice che si sviluppa sopra una superficie d'acqua e può essere associato alla presenza di nubi temporalesche.

Ad Amantea il vortice è rimasto visibile al largo della costa, offrendo per alcuni minuti uno scenario insolito sul Tirreno, documentato dalle immagini girate dal residente.