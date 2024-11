Il rapace notturno di piccole dimensioni in evidente difficoltà faceva fatica a volare, era spaesato e correva il rischio di essere investito dalle auto in transito

Un esemplare di barbagianni, appartenente a una specie notturna, è stato soccorso e tratto in salvo nel centro abitato di Amaroni dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Girifalco. I militari impegnati in un servizio di perlustrazione, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti prestando le prime cure al rapace notturno molto giovane e di piccole dimensioni che, in evidente difficoltà, faceva fatica a volare, era spaesato e correva il rischio di essere investito dalle auto in transito.

Successivamente, il volatile è sono stato affidato agli esperti del Centro di recupero animali selvatici (Cras) di Catanzaro. Nella struttura il rapace verrà curato e osservato fino a quando non sarà giudicato guarito e pronto a spiccare nuovamente il volo.