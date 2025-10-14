È una mattinata che rimarrà impressa nella memoria storica e collettiva di Lauropoli. Nonostante il sole splenda in cielo, l'atmosfera nella frazione di Cassano all'Ionio è grigia, pesante, intrisa di dolore profondo e sgomento. La luce autunnale della nuova alba non è riuscita a mitigare l'ombra del lutto per la tragica scomparsa di Luigi Zumpano, stimato imprenditore e cittadino esemplare, strappato alla sua famiglia e alla s ua comunità per un destino in agguato e inatteso. E proprio il beffardo “signor destino”, con un gioco amaro e incomprensibile, ha voluto che la sua vita si spegnesse proprio nel giorno in cui Luigi avrebbe dovuto celebrare il suo 42° compleanno.

La catena di eventi che ha portato al decesso ha avuto inizio nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre quando Zumpano è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la viabilità interna nei pressi di Tarsia. Secondo le prime ricostruzioni, che attendono conferme dai rilievi delle Forze dell'Ordine, l'impatto è stato di una violenza inaudita. Le condizioni dello sfortunato 42enne sono apparse subito disperate che, soccorso immediatamente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Annunziata" di Cosenza. Qui i medici hanno fatto l'impossibile per salvarlo, ricoverandolo nel reparto di terapia intensiva e per ore, giorno e notte, la sua famiglia, gli amici e l'intera comunità hanno sperato in un miracolo, seguendo con angoscia gli aggiornamenti. Purtroppo, la notte scorsa, il cuore di Luigi Zumpano ha cessato di battere, mettendo fine alla sua coraggiosa ma vana, lotta.

Appena la triste notizia è stata confermata, ha innescato un vero e proprio tam tam sui social media, diffondendosi come un fiume in piena. Pagine, profili personali e gruppi hanno inondato le bacheche con messaggi di incredulità e commozione. Le sue foto sono state condivise migliaia di volte trasformando le piattaforme digitali in un vasto e spontaneo memoriale che testimonia quanto profondo fosse il legame di Luigi con il territorio e la sua gente.

Luigi Zumpano era molto più di un titolare di una ditta di impianti elettrici, un’azienda che aveva amato sin da piccolo quando seguito il genitore riuscendo a trasformarla in “un gigante” del settore con diversi interventi in tutt’Italia. Era un uomo dalla personalità altruista e disarmante, un cittadino che definiva lo spirito della comunità. "Era un amico sincero, un cittadino esemplare" lo ricordano oggi con le lacrime agli occhi i suoi concittadini. Ma il tratto che più lo definiva era la sua generosità senza riserve, sempre pronto a offrire una mano, ad aiutare chiunque avesse bisogno, a farsi carico dei problemi altrui, senza mai chiedere nulla in cambio. Era conosciuto per la sua natura solare e il suo sorriso, un'espressione che per molti era un punto fermo.

Oggi, l'intera comunità si stringe, incapace di darsi pace, attorno alla famiglia, alla moglie e ai due figli, travolti da un dolore inspiegabile e insopportabile. Le Forze dell'Ordine proseguono con i rilievi per chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Non si conoscono ancora i dettagli per le esequie, per l’ultimo saluto che la popolosa popolazione gli riserverà ma il ricordo di Luigi, simbolo di bontà, altruismo e disponibilità, vivrà, nonostante questo crudele scherzo del destino, nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.