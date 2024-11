Un atto, spiega l’amministrazione comunale, che vuole mostrare «piena solidarietà al giovane attivista e rafforzare la cooperazione, la tutela e la promozione in materia di diritti umani»

Dopo Cinquefrondi, anche il Comune di Isola di Capo Rizzuto conferirà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale convocato dal presidente, Luigi Rizzo, per giovedì 6 maggio alle 15.30.

A darne notizia è lo stesso ente in una nota, ricordando che «studente presso l’Università di Bologna, il giovane Patrick è stato catturato dai servizi segreti egiziani il 7 febbraio 2020 presso l’Aeroporto del Cairo, dov’era appena tornato dall’Italia per far visita ai parenti».

«Con quest’atto, voluto dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, l’amministrazione – si legge ancora nella nota - vuol mostrare piena solidarietà al giovane attivista e rafforzare la cooperazione, la tutela e la promozione in materia di diritti umani».

All’ordine del giorno del Consiglio comunale anche il rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 e l’approvazione del regolamento comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente.

A causa delle restrizioni dovute ai protocolli per il contenimento del Covid-19, l’adunanza non sarà aperta al pubblico ma sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’ente.