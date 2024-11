Un centro con condizioni al limite, con presenza di minori e che non darebbe adeguato sostegno giuridico ai suoi ospiti. Così il delegato della Regione all’immigrazione Giovanni Manoccio descrive il centro di accoglienza straordinario Malgrado Tutto e ne chiede la chiusura

Chiudere immediatamente il centro di accoglienza straordinario Malgrado Tutto. Lo chiede Giovanni Manoccio, delegato della Regione all’immigrazione, che, dopo essersi recato alla protesta degli ospiti della struttura, che per quasi una settimana hanno stazionato davanti al commissariato di Lamezia Terme, e avere avuto colloqui con loro, denuncia ora con forza quelle che sarebbero le condizioni proibitive del centro. Un centro di cui si è interessata anche la trasmissione di Rai Uno ‘L’Arena’ in cui un’inviata, entrata nella struttura, ne mostrava alcune discutibili condizioni.

Il caso avrebbe ospitato anche minorenni, alcuni da oltre due mesi, nonostante non potesse farlo, trasferiti poi, spiega Manoccio, nelle strutture accreditate dopo l’interessamento, pochi giorni fa, dello Sprar nazionale.

Molti dei migranti sono in questo momento seguiti da alcune associazioni, tra le quali anche il sindacato Usb. E proprio da questi incontri, denuncia il delegato della Regione, sarebbe emerso come gli ospiti siano stati portati davanti alla commissione per la valutazione della richiesta di asilo senza avere avuto corsi di alfabetizzazione di lingua italiana o rudimenti giuridici. Scarsa l’attenzione, aggiunge ancora Manoccio, sugli aspetti normativi della richiesta di riconoscimento dell'asilo, sui dinieghi e sui ricorsi che i migranti dovrebbero produrre. Tiziana Bagnato