Ferrovie della Calabria comunica che è tutto pronto per la riapertura prevista per il 29 dicembre. In funzione cabinovia, seggiovia e skilift. La soddisfazione dell'assessore Orsomarso

Si torna a sciare anche a Lorica. Dopo un lunghissimo stop, determinato anche da provvedimento giudiziari legati all’inchiesta Lande desolate, gli impianti della stazione sciistica silana tornano in funzione. Corde e pulegge di cabinovia, seggiovia e skilift torneranno a muoversi domani, mercoledì 29 dicembre. Lo comunica Ferrovie della Calabria Srl, che gestisce gli impianti.

«Sulla base degli impegni assunti con la Regione, la cui nuova Giunta si è attivata da subito per la riapertura - si legge in un comunicato -, la società ha assolto in tempi stretti tutti gli adempimenti necessari per mettere in funzione gli impianti sciistici di Lorica in provincia di Cosenza, che da domani. Come noto la gestione degli impianti sono stati affidati alla Società attraverso la stipula recente della convenzione con il Comune di Casali del Manco».

Attraverso la nota, l’amministratore unico Aristide Vercillo Martino «ringrazia, per il prezioso lavoro, il direttore di esercizio Alessandro Marcelli ed in particolare la Regione Calabria nelle persone del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore Fausto Orsomarso che hanno fortemente spinto per una celere riapertura degli impianti e insieme ai quali ci siamo prodigati per espletare tutte le attività necessarie ad ottenere dall’Ustif – l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – le autorizzazioni necessarie alla ripartenza. Un ringraziamento, inoltre, va a tutte le maestranze intervenute».

Lorica conta una cabinovia a 8 posti, una seggiovia a 4 posti e uno skilift, che servono le due piste di Valle Inferno e i tracciati di rientro alla stazione di partenza dei due impianti maggiori. Insomma, si torna a sciare. Caldo permettendo, visto che nei prossimi giorni le previsioni danno le temperature in forte rialzo.

La soddisfazione dell'assessore Orsomarso

«La riapertura degli impianti sciistici di Lorica rappresenta un altro obiettivo che con il presidente Roberto Occhiuto abbiamo perseguito fin dal momento del nostro insediamento, supportando Ferrovie della Calabria anche nell’espletamento di tutte le procedure necessarie alla ripartenza».

È quanto afferma Fausto Orsomarso, assessore regionale al Turismo.

«Dopo avere ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte del ministro delle Infrastrutture in seguito ai lavori di collaudo – specifica l'assessore -, l’apertura domani della stazione di risalita consentirà agli sciatori e agli appassionati di fruire delle straordinarie bellezze della nostra montagna. Stiamo già registrando numerosissime presenze, che puntiamo ad incrementare soprattutto nel weekend di Capodanno. Abbiamo messo in campo un lavoro straordinario insieme al management di Ferrovie della Calabria per garantire questo importante servizio, per cui ringrazio l’amministratore unico Aristide Vercillo Martino e il direttore di esercizio Alessandro Marcelli. Ora possiamo augurare un buon soggiorno in Calabria agli appassionati di sci e agli amanti della montagna”.