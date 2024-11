Anche Carlo Tansi è risultato positivo al Covid-19. A scriverlo è lo stesso politico, in cosa alla carica di Governatore della Calabria alle ultime elezioni ed ex capo della Protezione Civile calabrese in un post su Facebook: «Dopo giorni e giorni di attesa per l'esito del tampone, sono venuto a conoscenza di essere positivo al Covid. Ho avuto sintomi immediatamente risolti dopo una cura adeguata».

Tansi, reduce da un intervento chirurgico nelle scorse settimane ha tranquillizzato sulle condizioni dei familiari: «Grazie a Dio, e grazie a un'adeguata prevenzione, il resto della famiglia è risultato negativo. Viviamo in appartamenti differenti. Non ho avuto contatti con altre persone, essendo in convalescenza post-operatoria».

Il geologo chiude poi il suo post con un pensiero di speranza: «Sono positivo al Covid, ma sono sempre più positivo alla Vita... e non vedo l'ora di tornare in libertà!»