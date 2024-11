Disagi soprattutto nel Catanzarese e nel Cosentino. Nella provincia di Vibo Valentia maggiormente colpita la zona delle Serre. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione

Le violente raffiche di vento che stanno interessando la Calabria dalla giornata di ieri hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di ostacoli e alberi divelti caduti sulle strade. Interessati dalle attività le province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

Un semaforo caduto in via Misasi a Cosenza Albero caduto a Cosenza Albero caduto a Cosenza Albero caduto a Mongiana

Nel Catanzarese sono stati portati avanti 59 interventi, 6 in atto e 34 in attesa. Le zone interessate sono Catanzaro e Lamezia Terme.

Nel Cosentino, 50 interventi effettuati, 63 in attesa di espletamento. Tra le aree colpite: Cosenza, Rende e San Fili. Nella città dei bruzi sfiorata la tragedia nella notte per la caduta di un semafotro.

Nel Crotonese i vigili del fuoco sono stati impegnati in località Poggiopudano mentre nel Reggino a Gioia Tauro.

In provincia di Vibo, ben 16 gli interventi effettuati, due sono in corso. La zona maggiormente interessata è Serra San Bruno. Al momento non si registrano danni a persone.

A Pizzo ingenti i danni alla Marina per le forti raffiche di vento e le mareggiate che qualche anno avevano letteralmente spezzato in due lo storico molo.

Le previsioniper le prossime ore

Nel frattempo, in base alle previsioni meteo, nella giornata odierna avremo una temporanea fase più stabile ma nella giornata di venerdì è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge sparse e violente raffiche di vento. Ieri a Catanzaro le raffiche di vento hanno superato i 130 chilometri orari.