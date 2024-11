Una notte di paura per gli abitanti di Corigliano-Rossano e dell’intera area nord-est della Calabria, colpita da una violenta tempesta di vento. Raffiche particolarmente intense nella Piana di Sibari. L’intensità del vento ha causato la caduta di alberi e tegole, mentre pali della luce e segnaletica stradale sono stati abbattuti, costringendo i Vigili del Fuoco a un intervento incessante. Le squadre dei distaccamenti di Corigliano-Rossano e Castrovillari sono state chiamate a lavorare durante tutta la notte, affrontando una serie di emergenze. Numerosi interventi si sono resi necessari per mettere in sicurezza la zona, con l’impiego di pick-up attrezzati e autoscale per rimuovere le pericolose ostruzioni dalla carreggiata.

In particolare, nella tarda serata, si è verificato un incidente spettacolare nei pressi del sottopasso di Cornice. Un’automobile, forse anche a causa delle forti raffiche di vento, si è ribaltata, ma fortunatamente il conducente è uscito illeso. L’incidente non ha avuto conseguenze gravi, ma ha mostrato la violenza del fenomeno atmosferico che imperversava nella zona. Nonostante i disagi, non si registrano danni rilevanti a persone e cose, grazie anche alla tempestività degli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno garantito la sicurezza e il pronto ripristino della viabilità. Al momento, l’allerta per il maltempo sembra essersi allentata, ma le squadre di soccorso sono ancora in campo per completare le operazioni di messa in sicurezza delle aree più colpite.