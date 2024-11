L’arrivo della nave “Peluso 905”è previsto questa sera. A bordo profughi tutti di presumibile nazionalità sub sahariana

Non si ferma l’ondata di sbarchi in Calabria. Dopo lo sbarco di questa mattina che ha visto approdare al porto di Vibo Marina circa 1600 migranti, è previsto per questa sera, alle 20 circa, l'arrivo della nave "Peluso 905" nel porto di Crotone, con a bordo 300 profughi, tutti di presumibile nazionalità subsahariana. Nel corso di una riunione in prefettura sono stati definiti i diversi aspetti organizzativi e logistici di dettaglio in attuazione del piano nazionale di riparto, riferito ai migranti adulti o componenti di nuclei familiari. In particolare, 100 migranti saranno trasferiti in Lombardia; 100 in Emilia Romagna; 50 in Campania; 50 nel Lazio (con esclusione di Rieti). La prefettura sovraintenderà al coordinamento delle fasi del primo soccorso, integrato dalle operazioni di screening sanitario. (AGI)