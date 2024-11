A fuoco due autovetture nello scalo ausonico. Il rogo è di matrice dolosa mentre sono in netto aumento gli atti incendiari e di violenza nella Sibaritide. Quest'oggi, intanto, la firma del protocollo per la legalità proposto da Luigi Sauve

Ancora un incendio doloso a Corigliano-Rossano. Nella notte scorsa sono andate a fuoco due autovetture in via San Giuseppe, in località San Francesco nel centro urbano di Corigliano. Tutto è accaduto nel cuore della notte quando, probabilmente per mano ignota, le due Fiat Punto, parcheggiate uno di fianco all’altra, sono andate a fuoco. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno spento i roghi e messo in sicurezza l’abitato, evitando che le fiamme si propagassero anche alle circostanti abitazioni.





Ma per gli agenti del Vvff è stata una notte alquanto movimentata anche per un intervento di soccorso su Mirto Crosia, nella zona extraurbana della cittadina traentina, dove – per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti – è andata a fuoco un’abitazione.

Insomma, rimangono in aumento vertiginoso gli atti intimidatori e di violenze nella Sibaritide e soprattutto in Città dove – così come annunciato dal viceministro Sibilia nei giorni scorsi – è atteso un potenziamento delle forze dell’ordine a presidio del territorio.





Intanto, proprio oggi pomeriggio alle ore 16 presso il Club Resort Minerva di Sibari, recentemente colpito da due consecutivi atti incendiari dolosi, è prevista una manifestazione dal titolo emblematico #SenzaStatoMollo, promossa da Luigi Sauve, proprietario del grande complesso turistico, al termine della quale sarà sottoscritto un protocollo per la legalità. All’evento sono previsti gli interventi di Mons. Francesco Savino - Vescovo Diocesi di Cassano all’Jonio; Eugenio Facciolla – Procuratore Capo del Tribunale di Castrovillari; Arturo Bova - Consigliere Regionale e Presidente Commissione contro la ‘Ndrangheta in Calabria; Nicola Morra – Senatore e Presidente Commissione Parlamentare Antimafia.