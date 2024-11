Dopo la tragedia di Longobucco, le strade della Sila tornano a tingersi del colore rosso sangue, questa volta per un incidente lungo la statale 107 in località Fondente tra Camigliatello e Spezzano. Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente e nell'impatto tre persone sono rimaste ferite. Una di loro è in gravissime condizioni, trasportata d'urgenza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con l'elisoccorso. Sul posto anche le ambulanze del 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas per regolare la viabilità. Al momento il traffico è bloccato nel tratto interessato.