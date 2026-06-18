Si tratta del quarto sinistro della giornata lungo l’arteria, nel tratto del Tirreno cosentino. Prima si erano registrati a Santa Maria del Cedro, Diamante, al confine con Belvedere Marittimo, e a Guardia Piemontese, dove purtroppo lo scontro tra un’auto e un mini van ha provocato la morte di un uomo

Sale a quattro il bilancio degli incidenti stradali verificatisi oggi lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore nel tratto del Tirreno cosentino. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato poco a fa a Belvedere Marittimo, nel tratto della statale che attraversa il centro cittadino, poco prima dello svincolo per la zona marina. A rimanere coinvolto è stato un motociclista.

Da chiarire la dinamica

Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se vi sia stato il coinvolgimento di un altro veicolo. Numerose persone si sono fermate per prestare assistenza e per sincerarsi delle condizioni del centauro, che appariva visibilmente ferito al volto. Poco dopo sul posto sono intervenuti anche i soccorritori de 118 per le cure del caso. Le sue condizioni non sono al momento note.

Quattro incidenti in un giorno

Quello di Belvedere Marittimo è il quarto incidente registrato nell'arco della stessa giornata lungo la SS18.

In precedenza, un primo sinistro si era verificato a Santa Maria del Cedro, nel tratto urbano della statale. Anche in quel caso si era reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento di un ferito.

Nel tardo pomeriggio un altro incidente ha coinvolto un'auto e una moto a Diamante Sud, al confine con Belvedere Marittimo. Ad avere la peggio era stato il centauro, sbalzato a bordo strada dopo l'impatto e trasferito in elisoccorso in un ospedale attrezzato. Trasferita in ospedale anche la conducente dell’auto, rimasta ferita lievemente.

Lo scontro mortale

Il bilancio più grave della giornata resta però quello registrato a Guardia Piemontese, dove uno scontro tra due auto e mini van ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra.