Le fiamme sono state subito circoscritte. Sul posto carabinieri e agenti della Digos per raccogliere elementi che possano chiarire l’origine del rogo

Un nuovo episodio ha destato preoccupazione nei cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide. Nelle ultime ore si è registrata una minaccia di incendio, subito circoscritta grazie al tempestivo intervento delle squadre di sicurezza presenti nell’area.

Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Digos, che hanno avviato i primi rilievi per accertare le cause del rogo. L’episodio, trapelato solo da poco, ha riportato alla memoria quanto già accaduto in passato nello stesso cantiere.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: si indaga per capire se si sia trattato di un atto doloso o di un evento accidentale. L’intervento rapido ha evitato danni e conseguenze più gravi.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.