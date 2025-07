Allarme scattato ma situazione sotto controllo al Nuovo Ospedale della Sibaritide, dove in mattinata si è verificato un principio d’incendio che ha interessato un pannello. Nessun danno alle persone, nessun ferito, nessuna evacuazione: tutto è stato circoscritto e gestito in pochi minuti grazie all’intervento immediato del personale e tecnico in servizio.

Secondo quanto ricostruito, il sistema di allarme ha funzionato correttamente, segnalando il surriscaldamento. Il personale è intervenuto tempestivamente con gli estintori in dotazione, riuscendo a spegnere il principio d’incendio ancor prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

Sul posto, in ogni caso, sono arrivati carabinieri, polizia e vigili del fuoco, che hanno effettuato i controlli del caso e messo in sicurezza l’area interessata. Nessun reparto è stato coinvolto, né si sono registrati danni alle apparecchiature sanitarie.

«La situazione è stata prontamente risolta grazie alla prontezza degli operatori e all’efficienza del sistema di sicurezza attivo nella struttura» riferiscono fonti interne. Il principio d’incendio, infatti, è stato subito circoscritto e sedato senza che si verificasse alcuna propagazione delle fiamme.

Nonostante non si sia trattato di un incendio vero e proprio, resta alta l’attenzione su eventuali vulnerabilità. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei tecnici a chiarire l’esatta origine dell’innesco.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunti anche i responsabili tecnici della struttura per un sopralluogo più approfondito. Le verifiche hanno escluso altri focolai o problematiche strutturali. In giornata sarà trasmessa una relazione tecnica per gli eventuali provvedimenti o controlli da effettuare.

La Cgil chiede un tavolo in Prefettura

Nel frattempo, il sindacato di categoria della Cgil ha ufficializzato la richiesta alla Prefettura per l’attivazione di un tavolo di confronto dedicato alla sicurezza nel cantiere. L’obiettivo è condividere misure concrete per prevenire qualsiasi rischio e garantire condizioni di lavoro sicure. «Abbiamo sollecitato il prefetto per definire al più presto un incontro operativo – spiega un rappresentante sindacale – la sicurezza nei cantieri deve tornare al centro dell’attenzione». La richiesta è sul tavolo. Si attende ora solo la fissazione della data da parte della Prefettura di Cosenza.