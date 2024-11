Ancora un'auto distrutta da un incendio a Squillace, dove appena due giorni fa altre due auto erano state interessate da roghi appiccati nella notte. L'ultimo caso è avvenuto in piazza Vescovado, dove un Suv Mercedes è stato completamente distrutto da un incendio. Coinvolta parzialmente la fiancata di una Ford Fiesta parcheggiata nelle vicinanze.

Le indagini hanno permesso di accertare che il proprietario dell'auto è un parente dell'avvocato a cui, due giorni fa, era stata incendiata la vettura. Sono in corso accertamenti sulla natura del rogo, ma sono pochi i dubbi sulla matrice dolosa, proprio come nel caso della precedente auto incendiata.

Non si registrano danni a persone e sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco.

