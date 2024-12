Il veicolo è andato completamente distrutto. Non esclusa la matrice dolosa, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e le immagini della videosorveglianza per risalire agli eventuali autori del rogo

Nella notte, un'auto ha preso fuoco in via Provinciale, nel cuore dell'area urbana di Corigliano. Si tratta di una Mercedes che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il veicolo è riconducibile a una donna di origini straniere, la cui identità non è stata al momento resa nota.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area circostante. Contestualmente, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo, che al momento restano ignote. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Il veicolo, ormai irrecuperabile, è stato sequestrato per consentire ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare eventuali movimenti sospetti prima del rogo.