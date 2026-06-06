Non si fermano le intimidazioni a Vibo Valentia e dintorni dopo quelle registrate nelle scorse settimane nella zona industriale di località Aereoporto e nel territorio di Jonadi. Numerosi colpi di pistola sono stati infatti esplosi nella notte tra giovedì e venerdì all’indirizzo delle serrande di uno studio di fisioterapia ubicato in contrada Mannella, ricadente nel territorio del comune di San Gregorio d’Ippona, ma a due passi da Vibo Valentia e dalla strada che conduce nel quartiere di Moderata Durant.

I danni alle serrande del centro di fisioterapia sono ancora in corso di quantificazione. Dai primi rilievi da parte dei carabinieri, contro le serrande del centro riabilitativo sarebbe stato esploso un intero caricatore di pistola. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona. Il centro preso di mira è specializzato nel trattamento osteopatico e si è affermato negli anni come punto di riferimento in tutta la Calabria.