Un'imbarcazione della guardia costiera con a bordo 37 migranti, uomini prevalentemente provenienti dal Bangladesh, ha fatto ingresso nella notte nel porto di Reggio Calabria intorno alle ore 1:30. Sbarcati sul molo di ponente, trascorreranno la notte nell'hotspot, a poche centinaia di metri dal luogo dell'adorazione svoltosi in occasione della recente giornata in memoria delle vittime delle migrazioni. Un gruppo di 130 migranti è stato accolto al porto delle Grazie di Roccella.

La Prefettura di Reggio ha allertato la macchina dell’accoglienza e dunque anche nella notte, in attività forze dell'ordine, mediatori, operatori delle Ong e volontari del Coordinamento diocesano sbarchi, della Croce Rossa, che ha in gestione l’hotspot del porto di Reggio Calabria. Si tratta del terzo sbarco al porto dì Reggio in questo 2025. Gli altri due, sempre con piccoli gruppi, risalgono a gennaio.