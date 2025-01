A bordo della nave Sea Punk 1 battente bandiera britannica arrivati al porto di Reggio Calabria 14 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo. Dieci provengono dal Pakistan, 2 dal Bangladesh e due dall'Egitto. Il secondo sbarco nel porto reggino in questo 2025, dopo quello notturno dello scorso 22 gennaio.

Già nei giorni scorsi la Prefettura di Reggio aveva allertato la macchina dell’accoglienza. Dei 51 migranti annunciati, dopo la tappa intermedia a Lampedusa per ragioni sanitarie, a Reggio sono giunti in 14.

Nonostante la pioggia sulla banchina di ponente in attività mediatori, operatori delle Ong e volontari del Coordinamento diocesano sbarchi della Croce Rossa, che ha in gestione l’hotspot del porto di Reggio Calabria.

Sul molo presidiato dalle forze dell’ordine, vi sono infatti due tensostrutture allestite da Prefettura e Comune per accogliere i migranti in un ambiente confortevole e riscaldato, specie in giornate piovose come quella odierna. Qui trascorreranno la notte e attenderanno le varie destinazioni. Anche domattina un gruppo di volontari andrà a portare un aiuto e un sorriso.

La questura si occupa del fotosegnalamento e dell’identificazione, mentre alle visite mediche provvede il personale dell’Usmaf, ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera.