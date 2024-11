I profughi erano a bordo di un peschereccio rimasto a secco di carburante in acque internazionali. È il terzo arrivo in quattro giorni nel Reggino

Terzo sbarco di migranti in quattro giorni nella Locride. Stanotte in 90, prevalentemente iracheni e iraniani, sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza a largo di Roccella Jonica a bordo di un peschereccio rimasto a secco di carburante in acque internazionali.

Trainati su una motovedetta della Guardia Costiera nel porto cittadino sono stati accolti dai volontari della Croce Rossa Italiana prima di essere sottoposti a tampone anti-Covid e trasferiti presso il centro di prima accoglienza roccellese.



