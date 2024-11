La piccola Sofia di 10 anni ha voluto ringraziare i militari a Belvedere Marittimo per il lavoro che stanno facendo per la comunità. Eseguiti 115 controlli e contestate 6 violazioni

Un'altra giornata di controlli a Belvedere Marittimo dove i carabinieri del posto hanno effettuato un posto di controllo lungo la statale 18 in località Castromurro, coadiuvati da personale della compagnia Scalea, per garantire il rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19.

Eseguiti 115 controlli e contestate 6 violazioni a soggetti inottemperanti all'obbligo di permanere nei propri comuni di residenza. Il servizio è stato caratterizzato da una nota di colore, quando la piccola Sofia, di soli 10 anni, si è avvicinata ad uno dei militari e, con timida voce, ringraziandolo per il servizio che stava rendendo gli ha chiesto di poter omaggiare tutti i carabinieri di un suo disegno con la frase «andrà tutto bene» sotto un arcobaleno colorato. Il gesto della piccola, ha riempito di gioia i carabinieri presenti e non è passato inosservato anche agli occhi di alcuni automobilisti, fermi per il controllo, che si sono lasciati andare ad un caloroso applauso.