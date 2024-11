La Sea Watch non sbarcherà più a Reggio Calabria, così come previsto in un primo momento, con l'arrivo atteso per la giornata di giovedì. Sea Watch Italy affida ancora una volta a un post pubblicato su X le notizie sul soccorso eseguito la notte di ieri. Accolta la richiesta di un porto più vicino, le autorità italiane, visto il maltempo, hanno accordato lo sbarco dei 70 migranti a Lampedusa.

«Dopo quasi 36 ore, le autorità italiane hanno concesso alle 70 persone a bordo di #SeaWatch5 di sbarcare a Lampedusa. Le salutiamo mentre salgono a bordo delle motovedette della Guardia costiera augurando loro un futuro più umano. Noi riprendiamo a navigare verso sud». Così si legge nel post di Sea Watch Italy su X.