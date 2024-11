Sarà il generale Antonio Battistini a reggere le sorti dell’Asp di Vibo Valentia, dopo l’azzeramento dei vertici determinato dall’inchiesta della Procura di Catanzaro che vede l’ormai ex commissario straordinario Giuseppe Giuliano indagato per il reato di falso ideologico e interdetto dall’esercizio di pubblici uffici per un anno.

Il manager risulta indagato assieme al suo ex direttore sanitario Matteo Galletta (interdetto), il rettore dell’università Magna Grecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro e l’ex direttore medico di presidio Caterina De Filippo, tutti accusati di aver comunicato alla Regione Calabria dati falsi riguardanti il numero di posti letto immediatamente attivabili entro 48 ore, durante l’emergenza pandemica.

Il presidente della Regione e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, ha immediatamente provveduto a rinnovare i vertici dell’Asp di Vibo Valentia nominando Antonio Battistini, di recente designato commissario straordinario all’Asp di Catanzaro.