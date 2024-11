Nella notte la commissione nazionale elettorale ha conteggiato di nuovo i voti e il consulente d'impresa, residente a Corigliano Rossano, ha ottenuto 26 preferenze in più rispetto a Leo Taroni

Antonio Seminario è il nuovo Gran Maestro d’Italia. Il massone calabrese, nato a Crosia 66 anni fa, ma residente a Corigliano Rossano, dove ha sede sia la sua loggia di appartenenza, “Francesco Galasso”, che la base lavorativa, essendo un consulente d’impresa e società, è stato proclamato nella notte, intorno alle 5 di mattina, dalla commissione nazionale elettorale al termine delle operazioni di riconteggio dei voti che hanno determinato la sconfitta di Leo Taroni. Alla fine sono state 26 le preferenze in più per Seminario che in prima analisi aveva ottenuto 13 voti di differenza contestati dal suo competitor, il quale si era addirittura proclamato Gran Maestro.

La situazione, a seguito di questa comunicazione, si era surriscaldata tanto da far intervenire il Gran Maestro Stefano Bisi con un comunicato ufficiale, nel quale veniva evidenziato il fatto che i commissari erano al lavoro per fare chiarezza su quanto avvenuto. La commissione infatti ha esaminato tutti i verbali, vagliando quindi l’operato di chi li ha sottoscritti. Alla fine si è giunti alla proclamazione di Antonio Seminario, che diventa il primo massone calabrese a presiedere il Goi italiano.

Chi è Antonio Seminario

Seminario, secondo quanto riporta il sito ufficiale del Goi, è stato tra i fondatori della loggia corigliano-rossanese “Francesco Galasso”, ed è maestro venerabile. È entrato nella massoneria nel lontano 1986, all’epoca nella Loggia “Luigi Minnicelli”, sempre di Rossano, ricoprendo la carica di Grande Ufficiale, di Presidente del Collegio Circoscrizionale della Calabria e, infine, di Primo Gran Sorvegliante nella Giunta del Grande Oriente d’Italia nel quinquennio 2014-2019.

Antonio Seminario, si legge ancora, appartiene al Rito Scozzese Antico ed Accettato, insignito del 33esimo grado, ed è membro attivo del Supremo Consiglio.

Sposato e padre di due figli, il nuovo Gran Maestro d’Italia ha conseguito il diploma secondario superiore e ha frequentato corsi in Economia presso l’Università di Salerno. Interrotti gli studi universitari, si è dedicato all’attività imprenditoriale e commerciale di aziende operanti nell’ambito del petrolio, gas ed energia.