La donna approfittando del caos in pronto soccorso si era data alla fuga. Le forze dell’ordine hanno poi riportato la paziente in struttura

Una vecchietta è stata notata a passeggio tra le vie principali della città in sottana e a piedi nudi. L’anziana aveva approfittato del momento di caos in pronto soccorso al “Nicola Giannettasio” di Rossano per abbandonarsi a una piccola fuga. È stata poi individuata nei pressi della stazione di servizio della centralissima via Nazionale sotto gli occhi incuriositi dei tanti passanti.

Sul posto sono giunti la polizia municipale e i carabinieri che a distanza di pochi minuti hanno intercettato la donna per riportarla nell’osservatorio di breve intensiva del presidio ospedaliero rossanese da dove, inspiegabilmente, era riuscita a uscire. E d’altronde l’enorme carico di lavoro che ricade sulla struttura emergenziale può determinare delle involontarie disattenzioni. Ieri nuovo via vai da tutto il vasto territorio tra incidenti e pazienti con varie patologie. Mentre due giorni fa si è presentato anche un paziente Covid successivamente ricoverato al piano superiore (polo covid) diretto dal direttore Malomo.