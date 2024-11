Dalle 19:00 di ieri sera, aveva fatto perdere le proprie tracce, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione, ma questa mattina l’uomo 81enne è stato ritrovato da un carabiniere libero dal servizio. La storia a lieto fine arriva da Savelli, piccolo centro del Crotonese.

L’anziano, affetto da demenza senile, era uscito di casa nel tardo pomeriggio di ieri, ma non vi aveva fatto più ritorno. Poche ore dopo sono scattate le ricerche che hanno visto in campo i vigili del fuoco di Crotone e i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e della Stazione Carabinieri Forestali Parco “Mezzocampo” di Savelli. L’uomo era stato visto l’ultima volta nella zona tra Verzino e Savelli, ma per tutta la notte, le ricerche non avevano dato alcun esito.

All’alba di oggi, mentre si organizzavano le squadre di ricerca, un carabiniere libero dal servizio lo ha incontrato, mentre spaesato camminava sul ciglio della strada. Il militare ha riconosciuto l’anziano, che non ricordava nulla, e lo ha accompagnato presso la stazione dei carabinieri di Savelli dove lo attendevano i familiari.

Già in passato l’uomo si sarebbe allontanato da casa da solo, ma ieri i soccorsi sono scattati immediatamente, alla luce delle non favorevoli condizioni climatiche e dell’impervietà della zona.