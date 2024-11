Da 48 ore non si ha notizia del 74enne Giovanni Romano, pensionato rossanese, scomparso nel nulla. Di lui non si ha più traccia da giovedì scorso quando con la sua fiat Panda 4x4 (targa BP520XV), vecchio modello, colore blue, lascia la sua abitazione di contrada Oliveto Longo per una meta sconosciuta. Sul fronte delle indagini si lavora a tutto campo. Le ricerche sono in corso.



Tra le abitudini del pensionato il suo recarsi spesso in luoghi di montagna. E le ricerche sono concentrare proprio nelle zone collinari del rossanese, anche questa mattina. Contestualmente sono stati avviati accertamenti e movimenti bancari. Gli ultimi a vederlo giovedì mattina uno dei figli che vive a Rossano e una zia, dopodiché si sono perse le tracce. A complicare le attività di ricerca il fatto che l’uomo abbia dimenticato il proprio cellulare in casa. Si sperava inoltre in una polizza assicurativa che prevedesse l’utilizzo del gps ma risulta non installato.

I familiari lo descrivono come una persona pacata e tranquilla, affettuosa e particolarmente legata ai valori della famiglia. Padre di tre figli, Giovanni Romano è vedovo da circa 35 anni. Dopo la morte della consorte tentò di rifarsi una nuova vita, ma non andò a buon fine. Uno dei figli Valerio, imprenditore al Nord e sceso nelle ultime ore dopo la notizia del padre, si è recato ieri mattina ai carabinieri al fine di segnalare la scomparsa. In passato non si sono mai verificati episodi analoghi. L’appello dei familiari è rivolto a chiunque abbia qualche indizio, di rivolgersi alle forze dell’ordine. Nessun ipotesi nei familiari è prevalente, a parte qualche malore.