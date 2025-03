L’uomo era stato visto l’ultima volta il 4 marzo. Il corpo rinvenuto a terra in camera da letto, già in stato di decomposizione. Intervenuti carabinieri e vigili del fuoco

Dramma della solitudine a Francica, nel Vibonese, dove un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Di lui non si avevano notizie da circa venti giorni, il corpo è stato rinvenuto riverso a terra in camera da letto, già in stato di decomposizione.

Angelo Fiorillo, questo il suo nome, era conosciuto come una persona schiva, da tempo si era asserragliato in casa, e per giorni nessuno si sarebbe accorto della sua assenza, nonostante l’abitazione fosse al centro del paese, a pochi passi dal Municipio.

A dare l’allarme, un venditore ambulante da cui l’anziano acquistava abitualmente della frutta. Fiorillo era stato visto per l’ultima volta in paese il 3 marzo, quando era andato a ritirare la pensione, poi il giorno successivo aveva comprato la frutta dal venditore porta a porta. Da allora nessuna notizia del 76enne. Il fruttivendolo aveva bussato altre volte alla sua porta, ieri dopo l’ennesima mancata risposta ha allertato i vicini i quali effettivamente avevano notato le luci spente nell’abitazione ormai da qualche giorno. A questo punto sono stati chiamati i parenti di Fiorillo.

Sono stati proprio i familiari del 76enne a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire la porta. Quindi, la triste scoperta. Sul posto anche i carabinieri. Fiorillo in un biglietto aveva lasciato disposizioni di non voler alcun funerale. Stamattina pertanto è stato portato direttamente nel cimitero di Francica dove in giornata sarà tumulato nella tomba di famiglia.