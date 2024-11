E’ in corso una operazione del comando provinciale della guardia di finanza, coordinata dal procuratore capo di Castrovillari Eugenio Facciolla, per l’esecuzione di 40 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a turbare appalti pubblici ed a commettere reati contro la pubblica amministrazione. Sequestrate anche 11 società e imprese.

L'inchiesta Comune accordo

I particolari dell'inchiesta, denominata Comune accordo, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata a Cosenza, nel comando provinciale delle fiamme gialle, alle ore 11,30. Saranno presenti, oltre allo stesso Facciolla, anche il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro Otello Lupacchini e il comandante provinciale della guardia di finanza Marco Grazioli. Parteciperanno anche il tenente colonnello Valerio Bovenga, comandante del gruppo delle fiamme gialle di Sibari, il capitano Francesco Coppola, comandante della compagnia di Rossano ed il luogotenente Domenico Allevato, comandante della tenenza di Corigliano Calabro.