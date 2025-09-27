Il rogo a Belvedere Spinello ha devastato tre ettari di terreno. Il responsabile individuato dai carabinieri intervenuti sul posto
Nei giorni scorsi, un vasto incendio ha devastato tre ettari di terreno in località Timpa del Salto, provocando paura e momenti di grande tensione tra i residenti della zona. Il presunto autore del rogo, un uomo di 77 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello dopo un rapido intervento che ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti.
Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno notato una densa colonna di fumo levarsi nei pressi di un edificio. Temendo che potessero esserci persone in pericolo, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e si sono diretti sul posto per verificare la situazione. Nel giro di pochi minuti, grazie a un sopralluogo accurato e alle prime testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a individuare il terreno da cui si erano propagate le fiamme, risalendo così al responsabile.
Il 77enne, che secondo le indagini avrebbe acceso il fuoco all’origine del rogo, è stato rintracciato non lontano dall’area interessata. L’uomo presentava gravi ustioni, conseguenza diretta del contatto con le fiamme che lui stesso aveva innescato. Dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato trasferito d’urgenza tramite elisoccorso in una struttura sanitaria specializzata, dove ha ricevuto le cure necessarie.
Le fiamme, intanto, hanno impegnato a lungo le squadre di Calabria Verde, che hanno lavorato per arginare l’incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni circostanti o si propagasse ulteriormente. Solo grazie al tempestivo coordinamento tra le forze dell’ordine e i soccorritori è stato possibile contenere i danni ed evitare conseguenze peggiori.