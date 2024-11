Un covo di armi e munizioni è stato rinvenuto nell’abitazione di una donna a Sibari. L’operazione è scattata nei giorni scorsi ad opera dei carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio, sotto il coordinamento del capitato Michele Ornelli, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria e del Nucleo cinofili carabinieri di Vibo Valentia. Si tratta di A.G., 38enne originaria di Corigliano Rossano ma residente a Sibari.

La donna dovrà rispondere di detenzione di armi clandestine e di detenzione abusiva di munizioni. Durante una serie di perquisizioni effettuate in contrada Corsi, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un locale adibito a deposito di attrezzi agricoli un vero e proprio arsenale: ben cinque pistole di vario calibro, alcune delle quali con matricola abrasa, quasi trecento munizioni per pistola, otto caricatori, giubbotti antiproiettile e svariati pezzi di ricambio per armi, tra le quali ben sei molle di caricamento. L’arresto è stato convalidato e la misura cautelare accolta. Al momento la competenza rimane della Procura di Castrovillari in attesa di ulteriori sviluppi. L’indiziata è stata tradotta presso il carcere di Castrovillari