Operazione di controllo condotta dai militari della Guardia di Finanza con l’ausilio dei cani antidroga

Nel corso di un servizio volto al controllo economico del territorio ed alla repressione dei traffici illeciti, le Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone, coadiuvati dai cani antidroga Val e Vamos, hanno arrestato un uomo di Crotone, pluripregiudicato, in quanto deteneva presso le pertinenze della propria abitazione, munizioni e 70 grammi circa di eroina.

I militari, a seguito del controllo su strada del soggetto, hanno acquisiti elementi indiziari relativi al possesso di sostanze stupefacenti. Ravvisati gli elementi di necessità ed urgenza richiamati dalla normativa sugli stupefacenti, hanno quindi deciso di procedere a perquisizione domiciliare.

Si è, quindi, rivelato decisivo l’ausilio dei cani anti droga, i quali hanno guidato i propri conduttori a controllare alcuni garage e terreni adiacenti l’abitazione.

Da lì la scoperta: 17 grammi circa di Eroina in un garage, unitamente a bilancini, coltelli, e ritagli di busta atti al confezionamento dello stupefacente e 53 grammi di eroina occultati sotto un albero. A quel punto i “Baschi Verdi” della GdF hanno approfondito le ricerche, scovando anche 10 proiettili cal. 7,65 e parte di una pistola modello 85 della Valtro .

L’autorità giudiziaria prontamente informata delle situazioni ha disposto l’accompagnamento presso l’abitazione in attesa del giudizio direttissimo, a conclusione del quale, al cinquantaseienne crotonese, è stata irrogata le misura cautelare in carcere in attesa del giudizio previsto per fine anno.