All’interno di un vecchio frigo, nei terreni limitrofi, trovati fucili, carabine, rivoltella e munizioni

I Carabinieri della stazione di Caulonia Marina (Rc) e dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" hanno denunciato un 20enne del posto per detenzione abusiva di materiale esplodente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari dell'Arma hanno rinvenuto oltre 700 grammi di polvere da sparo illegalmente detenuta, trovata all'interno di un deposito di mezzi agricoli in un terreno di sua proprieta', delimitato da una recinzione.

La perquisizione è stata estesa anche ai terreni limitrofi dove, in un canale sotto una roccia in area demaniale, lungo un impluvio, tra la fitta vegetazione, è stato trovato un frigorifero contenente: un fucile calibro 12 privo di marca avente matricola abrasa; 3 carabine ad aria compressa modificate; una rivoltella priva di marca e matricola; un castello di fucile avente matricola abrasa marca Franchi; una canna per carabina; oltre 200 munizioni di vario calibro; oltre 600 grammi di polvere da sparo. Tutto il materiale rinvenuto, in discreto stato di conservazione, è stato sequestrato. (AGI)