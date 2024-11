L’uomo è stato condannato per un delitto commesso in Germania nel 1999

Deve scontare la pena dell'ergastolo per un omicidio commesso in Germania nel 1999. Per questo un uomo di 69 anni, che si trovava in stato di detenzione domiciliare a Cirò Superiore, nel Crotonese, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione che hanno eseguito un'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro. Dopo le formalità di rito il 69enne è stato rinchiuso nel carcere di Crotone.