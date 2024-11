La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo i motivi di Ricorso degli avvocati Enzo Belvedere e Aldo Zagarese, ha disposto un nuovo Riesame a Catanzaro in favore di Damiano Carelli, presunto capo e promotore di una associazione per delinquere, aggravata dall’agevolazione mafiosa, sul presupposto dell’assenza della gravità indiziaria della contestata associazione, finalizzata al gioco illecito.

«Finalmente dei Giudici sereni - dichiara l’avvocato Enzo Belvedere - distanti dal frettoloso Riesame (che, per la verità, è stato inondato da oltre 200 ricorsi da decidere in breve momento!), hanno potuto apprezzare l’assoluta assenza di gravità indiziaria rispetto ad una strampalata, quanto inappropriata, accusa di associazione per delinquere. Il gioco era ed è lecito ed in quanto tale non deve, non può, essere punito».