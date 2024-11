Sono 22 le misure cautelari (19 in carcere e 3 ai domiciliari) eseguite questa mattina nelle province di Reggio Calabria e Imperia dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei Reparti territorialmente competenti, dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori e dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, in collaborazione con i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura di Reggio Calabria.

Gli arrestati

Nicola Auddino, nato il 10.11.1973, di Polistena; Claudio Circosta, nato a il 21.02.1985, di Polistena; Francesco Circosta, nato il 26.09.1979, di Polistena; Domenico Giardino, nato il 23.11.1966, di Polistena; Salvatore Iannizzi, nato il 13.09.1969, di Cinquefrondi; Serafino Iannizzi, nato il 20.08.1975, di Cinquefrondi; Agostino Alessandro Iaropoli, nato il 08.10.1975, di Polistena, ristretto agli arresti domiciliari; Fabio Ierace, nato il 03.05.1968, di Polistena; Diego Lamanna, nato il 16.01.1979, di Polistena; Francesco Longo, nato il 05.07.1968, di Polistena; Rocco Longo, nato il 28.09.1993, di Polistena, ristretto agli arresti domiciliari; Cesare Longordo, nato il 22.06.1966, di Polistena; Vincenzo Politanò, nato il 28.01.1971, di Polistena; Maria Pronestì nata il 10.07.1976, di Galatro; Antonio Raco, nato il 05.06.1983, di Polistena; Vincenzo Rao, nato il 20.08.1975, di Polistena; Francesco Domenico Sposato, nato il 01.01.1971, di Taurianova; Giovanni Sposato, nato l’11.03.1968, di Taurianova; Mariaconcetta Tibullo, nata il 07.12.1983, di Polistena, ristretta agli arresti domiciliari; Andrea Valerioti, nato il 24.02.1982, di Polistena; Luigi Versace, nato il 15.06.1982, di Cinquefrondi; Antonio Zerbi, nato il 19.10.1959, di Polistena;

I reati contestati

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, esercizio attività finanziaria abusiva, detenzione illegali di armi, tutti aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso, avendo fatto parte o comunque favorito la ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata cosca Longo-Versace, radicata nella piana di Gioia Tauro e riconducibile alla mandamento tirrenico della provincia di Reggio Calabria, nelle sue attività di condizionamento e assoggettamento del territorio, delle persone e della locale vita imprenditoriale ed economica.

Colpito anche un patrimonio complessivamente quantificato in oltre 5 milioni di euro costituito da compendi aziendali di 9 imprese/società, 45 unità immobiliari, beni mobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.

Altresì è stato disposto il sequestro preventivo, fino all’ammontare di circa 144.000 euro - corrispondente all’importo degli interessi usurari corrisposti dalle vittime - su ulteriori disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili intestati ai predetti.





Le indagini

La complessa e articolata attività investigativa, convenzionalmente denominata “Libera Fortezza”, è stata avviata dalla Compagnia Carabinieri di Taurianova nel 2014 e successivamente integrata e riattualizzata, con ulteriori indagini dei carabinieri e anche con l’apporto specialistico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria , acclarando ripetute condotte delittuose anche molto recenti.

La genesi dell’indagine è rappresentata da un mirato controllo dei Carabinieri della Stazione di Polistena effettuato nei confronti di un imprenditore locale, il quale confidava ai militari le numerose difficoltà economiche che stava attraversando e di essere sotto il giogo di esponenti della criminalità organizzata locale. L’uomo infatti, era stato costretto a ricorrere a svariati prestiti, risultati poi usurari e attuati con modalità estorsive.

Lo sviluppo dell’attività investigativa ha permesso di individuare altre numerose vittime e di appurare quindi l’esistenza di una vera e propria rete di usurai ed estortori facente capo alla nota e riconosciuta cosca di ‘ndrangheta Longo-Versace, la quale, attraverso i suoi affiliati e avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e omertà del territorio, aveva lo scopo di:

conseguire vantaggi patrimoniali dall’erogazione di prestiti usurari a imprenditori e commercianti in difficoltà economiche e dall’imposizione di pretese estorsive;





creare un sistema di pronta reperibilità del credito, basato sulla concessione abusiva di finanziamenti al di fuori del circuito bancario autorizzato, acquisendo direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori, per poi riciclare il denaro attraverso il reimpiego di assegni “in bianco” pretesi dalle vittime, con la compiacenza di altri imprenditori;





mantenere il controllo egemonico sul territorio, realizzato attraverso la sottoposizione delle vittime ad una condizione di dipendenza economica, ma anche attraverso il compimento di atti intimidatori;





commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità e individuale e le armi, e intervenire nelle controversie altrui al fine di consolidare il controllo egemonico del territorio. Tra queste ultime, numerosi sono gli episodi in cui i sodali si rivolgevano ai vertici dell’organizzazione per risolvere in proprio favore minacce ricevute, danni, truffe subite, ma anche per la raccolta della legna, o risolvere il problema della concorrenza di altri esercizi commerciali.





In tale contesto, la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, delegava al locale Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, con particolare riferimento agli episodi di usura accertati nel corso delle indagini, appositi approfondimenti circa la natura dei prestiti personali pattuiti tra i sodali e le vittime.

All’esito, valorizzando le funzioni proprie della Guardia di Finanza nella prevenzione e contrasto ad ogni forma di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico del Paese, il Gruppo Tutela Economia del citato Nucleo P.E.F., riscontrava il superamento, in tutti i casi accertati, del tasso cd. “soglia” previsto per legge - ovvero del limite oltre il quale, nella restituzione di un prestito, si commette il reato di usura –calcolando in circa euro 144.000, gli interessi indebitamente corrisposti dai malcapitati, anche attraverso condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso.

Si pensi, a titolo di esempio, che in uno degli episodi di usura ricostruiti attraverso le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Taurianova, a fronte di un prestito personale originario di euro 15.000, un imprenditore ha restituito - attraverso minacce e pressioni degli indagati derivanti dallo loro vicinanza da ambienti criminali - in circa due anni, ben 55.000 euro a titolo di soli interessi, corrisposti ad un tasso usurario superiore del 200% a quello soglia, restando comunque debitore per la restituzione del capitale.

Il modus operandi

La complessiva indagine, ha consentito di delineare una comune modalità di azione degli indagati, i quali:

dopo aver accuratamente individuato la vittima bisognosa e dopo aver concesso il prestito in denaro, ottenevano la promessa di restituzione di un importo decisamente maggiorato di un tasso d’interesse variabile, comunque sempre molto oneroso e nei fatti insostenibile per le vittime (in alcuni casi è stato imposto anche il 27% d'interesse su base mensile);





al momento della dazione del prestito in contanti, i sodali si facevano consegnare assegni “in bianco”, di un importo comprensivo del capitale prestato e dell’interesse del solo primo mese, a titolo di garanzia in caso di inadempimento;





dopo la dazione del prestito, la vittima era obbligata al pagamento di interessi mensili aggiuntivi fino a quando non fosse riuscita a restituire in un’unica soluzione, il capitale sommato all’interesse;





in caso di mancato pagamento le vittime venivano minacciate e/o subivano azioni intimidatorie, facendo leva sull’appartenenza all’ndrangheta degli interessati alla restituzione;





alcune vittime assumevano il ruolo ambiguo di tramite per far pervenire le minacce dei sodali a terzi soggetti, o, a loro volta, tentavano di saldare il proprio debito facendo da tramite per elargire altri prestiti usurai;





creavano un articolato sistema di riciclaggio, con il coinvolgimento di più persone, finalizzato alla sostituzione di una grande quantità di assegni di provenienza delittuosa con denaro contante, che a sua volta continuava ad alimentare il sistema illecito di finanziamento.







I ruoli degli indagati

L’operazione ha colpito capi, discendenti e gregari della cosca di ‘ndrangheta “Lonfgo-Versace” e gli inquirenti hanno documentato i rispettivi ruoli ricoperti all’interno del sodalizio mafioso, ed in particolare:

Luigi Versace, Domenico Giardino e Diego Lamanna, quali capi ed organizzatori della cosca, avevano compiti di decisione delle modalità di gestione degli affari del sodalizio, di individuazione delle azioni delittuose da compiere, di valutazione della solvibilità dei debitori e di composizione delle conflittualità tra gli affiliati o con terzi appartenenti a cosche differenti;





Vincenzo Rao, aveva il ruolo di organizzatore e gestore dei rapporti economici della consorteria con i numerosi debitori, destinatari di continue erogazioni del credito, nonché quale ‘contabile’ delle pendenze creditorie non ancora soddisfatte e riferibili al sodalizio;





Claudio Circosta, Francesco Circosta, Ierace Fabio, Longo Francesco, Longordo Cesare, Politanò Vincenzo, Pronestì Maria, Raco Antonio, Tibullo Mariaconcetta, Valerioti Andrea, Zerbi Antonio nel ruolo di partecipi all’organizzazione di tipo mafioso, con compiti di esecuzione degli ordini e direttive dei capi, e con funzioni operative manifestatesi nel porre in essere quotidiane azioni intimidatorie, volte a mantenere il controllo del territorio polistenese, nel procacciamento delle vittime dei reati contro il patrimonio, nella riscossione dei proventi dei reati, e nella cooperazione con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;





Sposato Giovanni e Sposato Francesco Domenico, esponenti dell’omonima cosca operante in Taurianova, pur non ritenuti affiliati alla cosca “Longo-Versace”, hanno fornito determinante contributo alle finalità del sodalizio polistenese, facendo desistere, mediante minacce, due imprenditori di Taurianova ad avviare un bar-pasticceria a Polistena, concorrente ad analoga attività commerciale della predetta Tibullo Mariaconcetta (vicenda ricostruita grazie a paralleli accertamenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria).





Tra i soggetti indagati emergono figure legate da vincoli di parentela con gli storici capi cosca di Polistena, a conferma della solidità del principio familistico della ‘ndrangheta, ed in particolare:

Luigi Versace, figlio di Antonio Versace cl. 1952, temuto esponente di vertice della criminalità organizzata polistenese nel periodo a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, ucciso a Polistena il 7 settembre 1991 unitamente al fratello Michele, durante una plateale esecuzione mafiosa, e di Maria Violetta Longo, figlia del patriarca Luigi Longo cl. 1918;





Diego Lamanna, genero di Domenico Longo cl. 1948, a sua volta figlio del predetto defunto boss Luigi Longo cl. 1918;





Domenico Giardino, genero di Francesca Longo cl. 46, anch’ella figlia del citato defunto patriarca Luigi Longo cl. 1918;





Rocco Longo cl.1993, figlio di Francesco Longocl. 1968 detto “Ciccio Mazzetta”, anch’egli tra gli odierni arrestati ed esponente di assoluto rango nel contesto della criminalità organizzata locale, figlio del defunto boss Rocco Longo cl. 31, nonché fratello di Vincenzo Longo cl. 63, anch’egli noto esponente della cosca processato e condannato già nel processo “Crimine”;





Francesco Circosta, genero del defunto Antonio Versace cl.52;





Vincenzo Rao, figura centrale nell’indagine, è legato da vincoli parentali acquisiti con Giovanni Longo cl. 66, esponente apicale dell’omonima cosca, già condannato in via definitiva nell’operazione “Scacco Matto”.

Il sequestro beni

Alla luce di quanto ricostruito dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Taurianova , la predetta A.G. sempre più interessata all’evoluzione economico-imprenditoriale della criminalità organizzata, delegava al Gico della Guardia di Finanza apposita indagine a carattere patrimoniale finalizzata all’individuazione del patrimonio illecitamente accumulato dagli indagati.

All’esito, i Finanzieri, ricostruendo attraverso una complessa e articolata attività di accertamento, tutte le transazioni economiche poste in essere dagli indagati negli ultimi 25 anni, individuavano il patrimonio dei quali gli stessi risultavano disporre, direttamente o indirettamente, il cui valore era decisamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dichiarata ai fini delle imposte sui redditi, ponendo le basi per l’applicazione della misura del sequestro su un patrimonio di valore stimato in oltre euro 5 milioni illecitamente accumulato e costituito da 45 immobili, beni mobili, disponibilità finanziarie e quote societarie, nonché dagli interi compendi aziendali delle seguenti 9 imprese:

impresa individuale “ Digiauto di Lamanna Diego ” con sede a Polistena, esercente l’attività di vendita e commercio di autoveicoli, motoveicoli, barche;





” con sede a Polistena, esercente l’attività di vendita e commercio di autoveicoli, motoveicoli, barche; società “ Beauty Dagge s.r.l. ” con sede a Polistena, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di mobili e arredi per uffici e negozi, prodotti estetici di manicure e parrucchieri;





” con sede a Polistena, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di mobili e arredi per uffici e negozi, prodotti estetici di manicure e parrucchieri; società “ Digi Motors S.r.l.s. ” con sede a Piacenza, esercente l’attività di vendita e noleggio di autovetture senza conducente, trattori, motocicli, roulotte e barche;





” con sede a Piacenza, esercente l’attività di vendita e noleggio di autovetture senza conducente, trattori, motocicli, roulotte e barche; impresa individuale di “Candiloro Erminia”, esercente l’attività di “commercio al dettaglio prodotti per agricoltura, giardinaggio”, con sede in Polistena;





impresa individuale “ Circosta Market di Circosta Claudio ”, con sede a Polistena, esercente l’attività in esercizio di vicinato di prodotti alimentari: pane, pasta, salumi, formaggi, frutta e verdura;





”, con sede a Polistena, esercente l’attività in esercizio di vicinato di prodotti alimentari: pane, pasta, salumi, formaggi, frutta e verdura; società “ Edil Sud S.a.s. di Ierace Fabio & C .” con sede a Polistena, esercente l’attività di lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile;





.” con sede a Polistena, esercente l’attività di lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile; impresa individuale “ Sposato Giovanni ”, con sede a Taurianova, esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali;





”, con sede a Taurianova, esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali; società “ Impresa Edile Sposato Giovanni S.r.l. a socio Unico ” con sede a Taurianova, esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;





” con sede a Taurianova, esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali; impresa individuale “Edil Costruzioni di Sposato Francesco Domenico” con sede aTaurianova, esercente l’attività di costruzione e opere di ingegneria civile;





L’operazione odierna colpisce duramente l’asfissiante presenza della ‘ndrangheta nel territorio polistenese, in grado, tra l’altro, di inquinare il settore dell’erogazione del credito, soprattutto in favore di chi si è trovato in difficoltà e bisognoso di liquidità, e testimonia l’incessante azione sinergica di contrasto, posta in essere dalle Forze di Polizia, alle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel circuito economico-legale, reso ancor più appetibile nell’attuale periodo di crisi connessa con l’emergenza Covid-19, ove imprenditori e commercianti devono affrontare le serie difficoltà finanziarie conseguenti all’impossibilità di lavorare durante il lockdown.