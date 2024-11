Nove denunce, ottanta persone controllate e numerose perquisizioni. Questo il bilancio dell'attività dei carabinieri della compagnia di Scalea durante il fine settimana

Due arresti, 9 denunce, 80 persone controllate, due autovetture rubate recuperate, numerose perquisizioni effettuate: questo il bilancio dell'attività dei Carabinieri della Compagnia di Scalea (Cs) durante il fine settimana. A Praia a Mare i militari della locale stazione hanno arrestato uno spacciatore di droga 48enne trovato in possesso di circa 20 dosi di hashish pronte per essere immesse sul mercato, unitamente a materiale vario per il confezionamento. Nel territorio di Santa Maria del Cedro i militari della locale Stazione hanno arrestato un pregiudicato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa da Tribunale di Paola per violazione degli obblighi impostigli. A Grisolia sono stati denunciati a piede libero tre cittadini rumeni della zona sorpresi mentre stavano cercando di perpetrare un furto in abitazione.

Contestualmente militari del N.O.R.M. hanno rinvenuto e restituito ai titolari, a Scalea, due autovetture provento di furto in abitazione consumato nelle scorse settimane nel territorio di Santa Maria del Cedro. Proprio nell'ottica della prevenzione dei reati di matrice predatoria sono stati denunciati a piede libero, in due diverse circostanze, un pregiudicato originario di Verbicaro, sorpreso a limite territorio con il comune di Santa Maria del Cedro mentre stava rubando da un terreno privato circa 200 chilogrammi di legname, e due cittadini algerini sorpresi, anche questa volta in un terreno privato, nel territorio di Praia a Mare, mentre tentavano di prelevare 250 chilogrammi di pigne. Anche in questa circostanza la refurtiva è stata restituita ai proprietari. Numerosi i controlli a carico di persone sottoposte a misure di prevenzione: due le persone denunciate per inottemperanza agli obblighi loro imposti dalla legge. Infine a Scalea e' stato individuato e denunciato a piede libero un uomo resosi responsabile del danneggiamento di alcune slot machine in un bar. L'uomo, verosimilmente allo scopo di impossessarsi del denaro custodito all'interno delle macchinette, ha tentato di forzarle ma è stato messo in fuga dal proprietario dell'esercizio commerciale. L'immediata attività di indagine dei Carabinieri ha permesso di trovare il malvivente, identificarlo e denunciarlo in stato di libertà.