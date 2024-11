Maxioperazione antimafia in Calabria. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Ros con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Complessivamente 123 gli indagati e 43 misure cautelari.

Misura cautelare in carcere:

1. Francesco Aracri

2. Salvatore Aracri

3. Francesco Carioti

4. Cesare Carvelli

5. Antonio Corbisieri

6. Pietro Curcio

7. Maurizio Del Poggetto

8. Ulrich Mark Goke

9. Pantaleone Laratta

10. Roberto Lumare

11. Salvatore Lumare

12. Domenico Megna

13. Mario Megna

14. Pantaleone Maegna

15. Rosa Megna

16. Enrico Moscogiuri

17. Luigi Nisticò

18. Sandro Megna Oliverio

19. Santa Pace

20. Domenico Pace

21. Gaetano Russo

22. Stefano Strini

Domiciliari:

23. Rosario Arcuri

24. Giovanni Bello

25. Massimiliano Maida

26. Salvatore Panebianco

27. Mauro Prospero

28. Piero Talarico

29. Josef Wieser

30. Alessandro Frescura

31. Gustavo Vecchio

32. Giancarlo De Vona

33. Giuseppe Germinara

34. Vincenzo Sculco

Obbligo di dimora

35. Giuseppe Aracri

36. MariaLuisa Lucente

37. Santino Torromino

Sospensione dall'esercizio di pubblici uffici

28. Francesco Bennardo

39. Ambrogio Mascherpa

41. Nicola Santilli

Divieto di contattare la pubblica amministrazione

42. Antonio Laratta

43. Giovanni Mazzei

Il ruolo di Sculco

Nomine, appalti, incarichi. Quando si trattava di scegliere gli elementi da incastrare ai piani alti delle amministrazioni pubbliche nel crotonese, tutto (o quasi) sarebbe passato dalle mani di Vincenzo Sculco, finito agli arresti domiciliari nel maxi blitz della Procura di Catanzaro.

La della conferenza stampa

I dettagli dell’operazione illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Catanzaro trasmessa in diretta su LaC News24.

Tra gli indagati anche Sculco, Oliverio e Adamo

Associazione per delinquere. È questa l'accusa contestata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, tra gli altri, a Nicola Adamo, all'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, a Vincenzo Sculco e a Sebastiano Romeo tra gli indagati del maxi blitz perché «agendo d'intesa tra loro, ricoprendo ciascuno di essi un preciso compito si associavano al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione».

Le accuse a Oliverio e ai fratelli Vrenna

I guai giudiziari di Mario Gerardo Oliverio non finiscono con l'accusa di associazione a delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa, ma la Dda di Catanzaro gli contesta il reato previsto dall'art. 452 quaterdicies del codice penale, ovvero «attività organizzata per il traffico di rifiuti», in concorso con gli imprenditori crotonesi, Giovanni "Gianni" Vrenna e Raffaele Vrenna, all'epoca dei fatti titolari delle quote societarie delle società EKKO' SCARL A RL e Sovreco SPA.

Sospeso per un anno il direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro Masciari (ex Crotone)

Secondo le carte della Procura era «a totale disposizione» di Vincenzo Sculco «per assicurare alle imprese a lui legate l’ottenimento di appalti e la nomina di soggetti a lui vicini»