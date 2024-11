Nelle prime ore di oggi, a Cassano allo Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, i Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo - Comando Provinciale di Cosenza, il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 68 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, rispettivamente, associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

Le indagini si sono concentrate soprattutto su alcuni esponenti della famiglia Abbruzzese di Cassano, già nota alle forze dell’ordine. Contestualmente i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza hanno dato esecuzione al sequestro preventivo disposto del Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, di beni immobili, aziende, quote sociali, beni mobili registrati, rapporti finanziari, riconducibili a plurimi indagati, per un valore stimato di circa 5 milioni di euro.

I dettagli verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10,30 a Catanzaro, presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro

Indagate complessivamente 81 persone. Delle 68 misure cautelari: 39 sono le persone finite in carcere, 24 ai domiciliari, 5 con obbligo di firma

In carcere sono finiti:

Antonio Abbruzzese detto “Banana”

Francesco Abbruzzese alias Cicciotto

Luigi Abbruzzese alias “Pikachu”

Leonardo Abbruzzese detto Nino

Marco Abbruzzese alias lo Struzzo

Nicola Abbruzzese alias Semiasse

Rocco Abbruzzese alias zurrune

Rosaria Abbruzzese detta Rosanna

Gianfranco Arcidiacono

Alessandro Cerchiara alias “Chimico”

Alessia Cerchiara

Erminia Cerchiara

Davide Giuseppe Di Gioia

Michele Di Puppo

Francesco Faillace

Maurizio Falbo alias “naso stuart”

Danilo Ferraro

Pasquale Forastefano

Osvaldo Gallo

Amjad Iqbal detto Mustafà

Francesco Laino

Giuseppe Laino

Luca Laino

Antonio Lo Tufo

Domenico Madio alias “pilu iancu”

Gianluca Maestri

Maria Rosaria Maestri

Sandro Maestro

Carlo Malomo

Salvatore Mainieri alias scià scià

Rocco Milito

Giuseppe Mitidieri

Roberto Olibano junior

Giovanni Pagliaro

Antonio Pisciotti

Domenico Pisciotti alias u liune

Gennaro Presta

Vincenzo Rovitti

Giuseppe Rinaldi

Agli arresti domiciliari ci sono:

Celestino Abbruzzese alias “ciccio u zingaro”

Cosimo Abbruzzese alias Cocò

Luigi Abbbruzzese alias Willy

Ivan Abbruzzese

Gianfranco Arleo

Maurizio Belmonte

Stefano Bevilacqua

Jacek Boguslawski

Katia Cairo

Maria Stella Campana

Pasquale Caruso alias u pacc

Mario Cerchiara

Claudio Cosentino

Giuseppe Falbo detto Pinuccio

Alessandro Forastefano

Antonio Genisi

Elvira Genisi

Tiziana Antonietta Giannicola

Massimiliano Martucci

Carmine Mastrota

Lucia Mastrota

Giancarlo Quintino Pio Russo

Lorenzo Pietro Selvaggi

Emmanuel Stamato

Obbligo di firma per gli indagati:

Francesca Abbruzzese

Raffaele Donadio

Domenico Falbo

Emilio Cerchiara

Marco Guidi

Tra gli indagati anche:

Abruzzese Mara

Barone Ivan

Benedetto Gennaro

Cerchiara Alessia

Ferrara Emilio

Fimognari Carmelo Domenico

Graniti Francesco

Lauria Giuseppe Salvatore

Lione Domenico

Lo Nigro Francesco

Macario Albino

Mitidieri Giuseppe

Scorza Maurizio - Deceduto