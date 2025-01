Mezzi Anas in azione per garantire la sicurezza e viabilità delle arterie. Intanto le amministrazioni comunali valutano la chiusura delle scuole per la giornata di domani

Forti nevicate stanno interessando più aree della Sila. La neve cade copiosa lungo la statale 107 e le località di Camigliatello Silano e Lorica.

Previsto un peggioramento nelle prossime ore. Le amministrazioni locali stanno valutando per la giornata di domani la chiusura delle scuole. Mezzi spargisale e spazzaneve Anas sono in azione sulle strade statali 177 "Silana di Rossano" e 107 "Silana Crotonese" e sul tratto autostradale tra Padula e Campotenese per garantire la circolazione in piena sicurezza.

Non si registrano particolari disagi. Nella notte invece un escursionista 27enne di Bari è stato soccorso sul Pollino, fra Basilicata e Calabria. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dalla bufera.