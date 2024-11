La terapia solo di recente autorizzata dall'Aifa consente il trattamento solo per i pazienti affetti da covid asintomatici e non intubati. Nei prossimi giorni la consegna negli ospedali

Sono giunte questa mattina anche in Calabria le prime dosi di anticorpi monoclonali. Le fiale sono state depositate nella farmacia ospedaliera dell'azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro, in attesa di direttive da parte della Regione sulla distribuzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.

La terapia

Si tratta di una terapia autorizzata solo di recente dall'Aifa e che ha portato nei giorni scorsi in Italia le prime dosi distribuite poi in tutte le regioni. Il farmaco può essere impiegato solo per pazienti affetti da covid ma asintomatici e non ospedalizzati, ossia persone che non abbiano necessità di cure intensive e perciò intubati. La terapia può essere somministrata entro qualche giorno dalla comparsa dei primi sintomi. In Calabria le dosi potranno essere impiegate all'interno dei reparti ospedalieri dedicati alla cura dei pazienti covid ma con l'aiuto probabilmente delle Usca dal momento che si tratta di una terapia tesa a prevenire le complicanze dell'infezione.