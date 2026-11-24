La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il Tdl aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del consigliere comunale di Cortale Francesco Feroleto. L’amministratore pubblico è rimasto coinvolto nell’inchiesta Artemis II, scattata nel giugno del 2026.

Al consigliere comunale, in particolare, si contesta la turbativa d’asta, la rivelazione di segreti di ufficio, la corruzione, l’illecita concorrenza; tutti reati dall’aggravante dell’agevolazione mafiosa e infine il concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Feroleto per il ruolo rivestito avrebbe riportato informazioni privilegiate alla cosca Cracolici e si sarebbe attivato per fare aggiudicare all’operatore economico Coopcortale riconducibile alla famiglia Cracolici il servizio mensa bandito dal Comune di Cortale.

Quindi, con collusioni e mezzi fraudolenti avrebbe turbato il regolare svolgimento delle due aste per l’aggiudicazione del servizio di refezione e mensa scolastica bandite dal comune di Cortale. In particolare, abusando della sua posizione di consigliere comunale colludendo con Domenico e Giuseppe Cracolici avrebbe raccolto e rivelato loro notizie che dovevano rimanere segrete sulle decisioni dell’Amministrazione comunale in ordine alla futura pubblicazione del bando della mensa.

La seconda sezione penale della Suprema Corte all’esito della discussione tenutasi il 20 novembre 2026 in accoglimento del ricorso principale dell’avvocato Massimiliano Carnovale e dei motivi aggiunti dell’avvocato Enrico Grosso annullava il provvedimento del Tribunale di Catanzaro con rinvio per il rinnovato giudizio cautelare.