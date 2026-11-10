Per Gentile nessuna contestazione sulle violenze in piazza: considerato tra gli organizzatori del corteo, è accusato per il noleggio di un furgone sul quale sarebbero stati nascosti (non da lui) alcuni scudi. De Brasi viene considerato tra i militanti che avrebbero partecipato agli scontri. Ma lui si difende: «Nei video si vede una persona mancina e io non lo sono»

Scontri in piazza, indagini, interrogatori e arresti il cui riverbero si avverte forte anche in Calabria. Gli scontri per lo sgombero dello storico centro sociale Askatasuna a Torino hanno portato all’arresto di due militanti calabresi: il 40enne Ferdinando Gentile, tra i fondatori del comitato Prendo Casa e da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti, e il 35enne Mattia De Brasi, originario di Cetraro ma ormai residente da anni a Torino dove è rimasto al termine dell’università.

I fatti al centro dell'indagine della Procura della Repubblica di Torino — coordinata dai Pubblici Ministeri Paolo Scafi ed Eleonora Sciorella e sfociata nell'ordinanza applicativa di misure cautelari firmata dal giudice per le indagini preliminari Giulia Caveglia — riguardano i disordini verificatisi nel capoluogo piemontese durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio 2026. L'iniziativa era stata indetta per protestare contro lo sgombero dello storico centro sociale Askatasuna.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di circa 1.500 persone, è stata caratterizzata – secondo quanto ricostruito negli atti giudiziari – dal sistematico discostamento dal percorso preavvisato e condiviso con le autorità di pubblica sicurezza. Giunti all'altezza dell'intersezione tra corso San Maurizio e via Rossini, ampi spezzoni del corteo hanno deviato verso corso Regina Margherita, muovendo in direzione dello stabile sgomberato. In questo contesto si sono verificati violenti scontri con le forze dell'ordine, culminati nel ferimento di oltre cento operatori di polizia, nell'incendio di mezzi di servizio e in ingenti danneggiamenti ad esercizi commerciali e beni pubblici.

La posizione di Ferdinando Gentile: il noleggio del furgone e le accuse

Nel quadro dei 24 indagati raggiunti da provvedimenti cautelari, la figura di Ferdinando Gentile assume un rilievo centrale nella prospettiva accusatoria, che gli attribuisce un ruolo logistico ed organizzativo di primo piano.

A Gentile sono contestati in concorso i reati di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata, lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La ricostruzione della Digos e della Procura gli un contributo causale basato sui tre elementi.

Il primo è il noleggio del veicolo: Alle ore 8:17 del mattino del 31 gennaio 2026, Gentile ha provveduto personalmente a noleggiare presso la ditta Unirent un furgone Fiat.

Il secondo è la conduzione del mezzo nel corteo: a partire dalle ore 15:20, l’attivista cosentino si sarebbe posto alla guida del furgone partendo dal piazzale della sede universitaria di Palazzo Nuovo, dove si era radunato lo spezzone studentesco. Il furgone ha preceduto la testa del corteo lungo via Sant'Ottavio, via Po, piazza Vittorio Veneto e corso Cairoli, fino alla svolta non autorizzata in corso Regina Margherita.

Terzo elemento d’accusa è il presunto trasporto occulto degli scudi in metallo: secondo l'ipotesi della Procura, sul cassone del furgone guidato da Gentile erano stati preventivamente caricati e celati sotto uno striscione bianco 12 scudi artigianali in metallo. Gli atti riportano che alle ore 17:29, mentre il furgone transitava in corso San Maurizio poco prima dell'inizio delle cariche, due soggetti travisati si sono avvicinati al cassone prelevando gli scudi, che sono stati poi impiegati nelle prime file dei manifestanti per fronteggiare lo sbarramento delle Forze dell'Ordine.

La Procura sostiene inoltre che Gentile, unitamente ad altri militanti posizionati sul cassone o al fianco del veicolo (in particolare Nicolò Araldi e Stefano Millesimo), abbia assunto una funzione di indirizzo del corteo, guidando fisicamente i manifestanti verso la sede di Askatasuna e consentendo la preparazione della frangia violenta.

La linea difensiva e l'interrogatorio di garanzia

Nel corso dell'interrogatorio preventivo svoltosi il 27 ottobre 2026 dinanzi al gip, Ferdinando Gentile ha reso spontanee dichiarazioni assistito dal proprio difensore di fiducia, l’avvocato Claudio Novaro.

Gentile ha confermato di aver guidato il furgone Unirent durante la prima fase della manifestazione fino all'intersezione con corso San Maurizio. Tuttavia, ha respinto con fermezza ogni addebito relativo alla preparazione degli scontri.

Ha detto di non aver nulla a che fare con il carico degli scudi: ha dichiarato in modo specifico di non aver visto caricare alcun manufatto metallico sul cassone e di essere stato del tutto all'oscuro della presenza degli scudi all'interno del mezzo.

La difesa ha evidenziato – fatto confermato anche dall’accusa – come Gentile non abbia preso parte ad alcuna azione di aggressione, lancio di oggetti o danneggiamento, avendo condotto il mezzo a volto scoperto e mantenuto un comportamento del tutto lineare.

È stata inoltre depositata documentazione che attesta che Gentile risiede stabilmente a Torino in virtù di un contratto di comodato gratuito e svolge l'attività lavorativa di insegnante di sostegno.

La difesa ha pertanto richiesto la non applicazione di alcuna misura cautelare o, in subordine, l'adozione di una misura non detentiva, sollecitando in ogni caso l'espressa autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per consentire all'indagato di continuare a svolgere il proprio lavoro di docente.

I nodi giuridici della misura cautelare

L'ordinanza del gip del Tribunale di Torino applica a Ferdinando Gentile la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione torinese, disponendo il divieto di allontanarsi senza autorizzazione del giudice. Da più parti si sono levate voci a difesa dell’attivista cosentino: molti hanno ricordato come il suo impegno per i più deboli sia stato costante e mai segnato da atti di violenza.

In effetti nelle motivazioni dell'ordinanza, il giudice per le indagini preliminari dà atto esplicitamente di una circostanza determinante: a differenza di altri coindagati sorpresi dalle telecamere mentre scagliavano pietre, impugnavano bastoni o sferravano colpi alle forze di polizia, Ferdinando Gentile non è mai stato ripreso nell'atto di compiere specifiche azioni di violenza.

Ciononostante, sul piano cautelare la sua posizione viene equiparata a quella degli esecutori materiali dei lanci e degli assalti (come Lorenzo Destro, Loris Gargano, Davide Gnemmi e Cosmo Secci), applicando a tutti indistintamente la detenzione domiciliare.

Il Tribunale fonda la scelta sul concetto di «concorso rafforzativo e logistico di spiccata pericolosità», sostenendo che la guida del furgone abbia consentito il trasporto degli strumenti d'offesa. L'assenza di condotte violente dirette viene neutralizzata dall'attribuzione di un ruolo morale e organizzativo presunto.

La tesi della Procura, recepita dal gip, dà per scontata la piena consapevolezza di Gentile circa la presenza degli scudi a bordo del furgone. Tuttavia, come documentato dagli stessi fotogrammi allegati agli atti, gli scudi erano occultati sotto uno striscione e sono stati caricati sul cassone da soggetti terzi (identificati negli atti in altri militanti) durante le fasi preparatorie a Palazzo Nuovo. In assenza di intercettazioni o elementi diretti che provino un previo accordo tra il conducente e chi ha introdotto i manufatti sul veicolo: si presume insomma che Gentile ne fosse consapevole.

Perché Mattia De Brasi è finito in carcere

Mattia De Brasi, l’altro militante calabrese finito nell’inchiesta della Procura di Torino, è finito in carcere per decisione del gip che ha accolto in toto la richiesta formulata dai pubblici ministeri.

De Brasi viene inquadrato negli atti d'indagine predisposti dalla Polizia Giudiziaria come un militante di lungo corso. C’è un profondo divario tra la ricostruzione della Procura — che lo individua in prima linea durante gli episodi più violenti di corso Regina Margherita — e il profilo personale delineato dalla difesa. Nel corso dell'interrogatorio preventivo, l'indagato ha infatti prodotto documentazione intesa a dimostrare un solido radicamento lavorativo e un effettivo distacco dall'attivismo politico protrattosi per quasi un decennio.

La ricostruzione dell’accusa: gli impianti di videosorveglianza e le condotte contestate

L'impianto probatorio a carico di Mattia De Brasi è stato costruito dagli investigatori della Digos di Torino attraverso la comparazione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della Questura, dalle riprese della Polizia scientifica e dai video pubblicati dalle agenzie di stampa. All'indagato vengono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dal concorso di più persone e dall'uso di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali aggregate ai danni degli operatori delle forze dell'ordine e danneggiamento aggravato in concorso.

La catena identificativa predisposta dalla polizia giudiziaria e convalidata dal gip si articola attraverso tre precise sequenze temporali lungo il percorso del corteo.

Alle ore 15.30 circa, alla partenza dello spezzone dei manifestanti nei pressi di Palazzo Nuovo, De Brasi sarebbe stato fotografato a volto scoperto. Gli investigatori rilevano dettagli distintivi nell'abbigliamento: una giacca nera marca "The North Face" recante la scritta "Goretex" in lettere bianche sul lato sinistro della parte superiore del petto, unitamente a calzature sportive modello sneakers di colore bianco, grigio e nero con suola rialzata.

Alle ore 17.25, all'incrocio tra corso San Maurizio e via Rossini, l'indagato sarebbe nuovamente inquadrato a volto scoperto in prossimità del punto in cui i manifestanti hanno iniziato le operazioni di travisamento.

Durante le fasi di violenta contrapposizione con i contingenti del II e V Reparto Mobile della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, la Digos individua un soggetto completamente travisato — con cappuccio nero calato sul capo e scaldacollo sollevato a coprire naso e bocca — che indossa l'identica giacca nera "The North Face Goretex" e le medesime sneakers notate all'inizio del corteo.

De Brasi sarebbe, secondo l’accusa, una presenza costante nella prima linea dei manifestanti intenti a fronteggiare gli schieramenti delle forze dell'ordine. Da quella prima linea sarebbero stati lanciati corpi contundenti, sarebbero partiti attacchi ai mezzi di soccorso, sarebbero state allestite barricate stradali e impiegati scudi artigianali. Per chiudere il cerchio, la Procura segnala che durante l'allontanamento della massa dei partecipanti, De Brasi sarebbe di nuovo stato ripreso a volto scoperto mentre indossa la medesima giacca scura.

La tesi difensiva

Nel corso dell'interrogatorio preventivo svolto il 27 ottobre 2026 dinanzi al gip, Mattia De Brasi ha reso spontanee dichiarazioni, respingendo la ricostruzione della Procura ed evidenziando aspetti di forte discontinuità con la militanza antagonista. L'avvocato Claudio Novaro ha sviluppato una linea difensiva articolata su riscontri documentali oggettivi e su contestazioni relative alle caratteristiche fisiche emerse nei filmati.

La difesa ha depositato un'articolata documentazione volta a dimostrare come De Brasi viva e lavori stabilmente a Torino da quasi dieci anni. Nello specifico, sono stati prodotti contratti di locazione ad uso abitativo regolarmente registrati e un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Elementi introdotti per attestare che l'indagato svolge un'attività lavorativa continuativa, attraverso la quale contribuisce al sostentamento economico del proprio nucleo familiare.

A conferma dell'allontanamento dai circuiti politici militanti, la difesa ha depositato una dichiarazione firmata da un'altra figura dell'area antagonista torinese, nella quale si dà atto che De Brasi non frequentava più il centro sociale Askatasuna né prendeva parte da anni alle riunioni o alle iniziative dell'area anarchica. L'indagato ha spiegato di essere sceso in piazza il 31 gennaio a titolo meramente personale, dopo un lungo periodo di totale assenza dalle manifestazioni pubbliche.

Contestazioni sulle modalità di esecuzione dei lanci

Sul piano probatorio delle immagini, la difesa ha sollevato un'eccezione relativa ai gesti immortalati nei filmati. De Brasi ha dichiarato di non essere mancino. Nell'esaminare le sequenze video della Digos relative all'estrazione e al lancio del cartello stradale, la difesa ha evidenziato come l'autore dei gesti violenti utilizzi il braccio sinistro con naturalezza e coordinazione, elemento che introdurrebbe un serio margine di dubbio sull'effettiva coincidenza tra il soggetto con il volto travisato e l'indagato.

Inoltre, la difesa ha sostenuto che, anche a voler ipotizzare la presenza di De Brasi nella fase finale dei disordini, le immagini mostrerebbero soltanto un soggetto che raccoglie da terra uno scudo metallico quando questo era già stato abbandonato, senza che vi sia alcuna prova di una sua partecipazione alla pianificazione degli scontri o al trasporto preventivo degli strumenti d'offesa. Di conseguenza, è stato richiesto il rigetto della misura detentiva in carcere, invocando l'insussistenza delle esigenze cautelari o, in subordine, l'applicazione di una misura non detentiva (obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria) o degli arresti domiciliari.

Il gip ha, tuttavia, scelto per la custodia in carcere basando la decisione anche su precedenti penali remoti dell’indagato come condanne irrevocabili per fatti di violenza privata in concorso e resistenza risalenti al 2015 e al 2021 che rivelerebbero rivelino una spiccata "pervicacia delinquenziale" di matrice ideologica. Secondo l'impostazione del Giudice, il fatto che il procedimento penale relativo a un episodio del 2022 si sia concluso con una sentenza di improcedibilità non scalfisce la valutazione di pericolosità sociale.