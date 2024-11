Erano in sei all’interno della sede del Partito Democratico di Marzi, piccolo comune del cosentino. Due in più rispetto al limite di quattro persone non conviventi ai quali è consentito riunirsi privatamente in locali chiusi. Sorpresi dai carabinieri della compagnia di Rogliano, nel corso dei controlli predisposti sul territorio per vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid, sono stati sanzionati per assembramento. Tra loro anche il sindaco Rodolfo Aiello.

Violazione da 400 euro

La violazione, riscontrata dai militari nel pomeriggio di ieri, comporterà per tutti il pagamento di una multa di 400 euro, ridotta del trenta percento se versata entro cinque giorni. Secondo quanto riportato sul verbale di contestazione, i soggetti protagonisti della vicenda hanno dichiarato di aver iniziato l’incontro all’esterno e di aver poi preferito spostarsi all'interno del circolo per l’irrigidimento della temperatura, ma anche di aver osservato il distanziamento ed aver mantenuto le mascherine sul volto. Tuttavia, da quanto si apprende, non sarà presentato alcun ricorso.